Graz im Derby-Fieber: Das waren 9 legendäre Spiele

Das „Uhrturm-Roulette“ Rot gegen Schwarz wird am Donnerstag (20.30 Uhr) im Cup-Achtelfinale in der Merkur Arena um ein weiteres Kapitel erweitert - der GAK brennt dabei auf die Revanche für die Niederlage gegen Sturm im letzten Grazer Stadt-Derby am 19. Oktober 2022, das einen wahren Hype ausgelöst hatte.