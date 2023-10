„Der Trend geht zum Abenteuer am Berg“

Oftmals scheitert die Begeisterung für den Skisport an finanziellen Hürden. Aufgrund der Teuerung müssen sich viele Menschen einschränken. Welche Empfehlung haben Sie?

Auch hier gibt es wieder einige Optionen. Durch das „Dynamic Pricing“ lassen sich die Preise in den Skigebieten gut beobachten. So kann ich, vor allem als Einheimischer, die Saisonzeiten außerhalb der Hauptferienzeit nutzen, in welcher die Preise noch leistbar sind. Ein weiterer großer Kostenpunkt ist die Ausrüstung. Wir legen in unseren Standorten Ludesch und Rankweil den Fokus auf den Saisonverleih und versuchen, hier attraktive Angebote zu schaffen, um Skifahren in Vorarlberg wieder für jedermann leistbar zu machen. Wir bieten verschiedene Kategorien an - so kann ein Paar Kinder-Ski für die gesamte Saison bereits ab 80 Euro ausgeliehen werden.