Falsche Polizisten von echten Ermittlern gefasst

Stundenlang am Telefon unter Druck gesetzt

Die Kriminellen geben vor, Polizisten zu sein, die Bares und Wertsachen vor angeblichen Einbrechern in Sicherheit bringen müssten. Dabei werden die Opfer stundenlang am Telefon unter Druck gesetzt. Bei einem solchen Fall Ende Juni im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hatte eine 51-Jährige während eines zweieinhalb Stunden langen Telefonats aber richtig reagiert und die Polizei verständigt. Echte Beamte der Inspektion Fürstenfeld konnten so zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren ausforschen und festnehmen.