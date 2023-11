Die Comedy Hirten bekommen eine Hirtin

Mit Angelika Niedetzky zeigt der bisherige Männerhaufen seine weibliche Seite. „Wir waren immer Männer in der Garderobe - das wollen wir nimmer. Sie ist frech, lustig und passt optimal in das Getriebe hinein.“ Da trifft sich Niedetzkys Antwort sehr gut: „Ich habe jetzt so lange Soloprogramme gespielt - es war schon, bis auf meine Hündin Maia, einsam in der Garderobe.“ Die gemeinsame Feuertaufe im Wiener Casanova am Nationalfeiertag wurde jedenfalls mit stehenden Ovationen belohnt - wahrscheinlich nicht die letzten...