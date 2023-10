Viel Wachstum, aber zu wenig Austro-Exporte

Einen guten Ruf hat sich Österreich im Sozialen in Kenia erobert: beim Projekt „Akakoro“, der seinerzeitigen Helmut Köglberger-Fußball-Akademie. In den Slums von Nairobi können 150 Kinder nicht nur sporteln, sondern auch eine gute Schule besuchen. Ein Großsponsor hat es jetzt möglich gemacht, mit dieser Initiative an einem anderen Standort in Kenia größer durchzustarten. Kommentar in der neuen Broschüre: „Helmut Köglberger (früher Spieler beim LASK) wäre stolz, würde er sehen, was aus der kleinen Oase der Hoffnung, die er begründet hat, geworden ist.“ Politisch ist ein stärkeres Engagement Österreichs erwünscht. Minister Kocher wurde in Kenia vom Staatspräsidenten empfangen und führte mit vielen Ministern intensive Verhandlungen.