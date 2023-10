Schnell, billig: So werden Fernfahrer ausgebeutet

Kein Tag, an dem wir nicht etwas konsumieren, was nicht per Lkw transportiert wurde - sehr oft über Staatsgrenzen hinweg. Aber bei den Lenkern hinter dem Steuer passen Belastung und Lohn häufig nicht zusammen. Am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden erzählten Fernfahrer der „Krone“ und Gewerkschaftern von ihrem Alltag.