Religiöser Fanatiker zum US-Parlamentschef gewählt

Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor hinter den neuen Kandidaten der Republikaner für den Vorsitz im Repräsentantenhaus gestellt. Mike Johnson wäre ein „fantastischer“ Vorsitzender, sagte Trump am Mittwoch in New York. Johnson sei schlau und ein großartiger Kongressabgeordneter, der von allen akzeptiert werde, so Trump über seinen Parteikollegen.