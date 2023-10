Fuß amputiert: Drama um Ex-Coach von Roger Federer

In der Folge blieb keine andere Möglichkeit, als den Fuß zu amputieren. Lundgren informierte seine Fans via sozialen Netzwerken über das Drama, ist jetzt aber schon wieder hoffnungsfroh. Es sei „wieder alles in Ordnung und bald wird meine Reha beginnen“, schrieb er. „Jetzt heißt es für mich: Einfach alles geben.“