Viehanhänger löst sich von fahrendem Traktor

Kurz nach 12.15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Landwirt in Herisau mit seinem Traktor bergwärts, als sich plötzlich während der Fahrt der am Traktor angekoppelte Viehanhänger löste. In der Folge machte sich der leere Anhänger selbstständig und rollte zuerst rückwärts die Straße hinunter und stürzte anschließend linksseitig über eine steile Wiese ab.