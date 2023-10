Staus am Nationalfeiertag und in den Herbstferien

Mit dem Nationalfeiertag am Donnerstag und den damit beginnenden Herbstferien erwartet die heimische Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag stark erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den heimischen Durchzugsrouten. Verschärft wird die Situation dadurch, dass in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg am Freitag ebenfalls in die Ferien starten, wie die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.