Grausiger Fund im Toplitzsee

Am Samstag, 28. 10., bringt ServusTV mit „Letzter Saibling“ bereits den vierten - und abermals von Regisseur Julian Pölsler inszenierten - Teil der Altaussee-Krimi-Reihe auf die Bildschirme. Der neue Fall für Franz Gasperlmaier (2. Einsatz für Johannes Silberschneider in dieser Rolle) trübt die Sommeridylle, die in Altaussee herrscht, beträchtlich. Denn: Ein Taucher zieht einen abgetrennten Unterschenkel aus dem Toplitzsee. Postenkommandant Friedrich Kahlß (Gerhard Ernst) ist ausgerechnet jetzt wegen zu hohen Leberkässemmerl-Konsums außer Gefecht gesetzt. Zum Glück kennt Gasperlmaiers Schwiegermutter (Julia Gschnitzer in ihrer letzten Rolle) die Ausseer ganz genau und steht zur Hilfe parat. Zuletzt gesehen wurde der Ermordete beim jährlichen Fischessen des Altausseer Skiklubs. Der liebenswert-tollpatschige Dorfpolizist Gasperlmaier und die energische „Frau Doktor“ Roth (Caroline Frank) vermuten den brutalen Mörder unter den Gästen.