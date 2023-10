Rapids Barisic: „Haben uns selbst verstümmelt“

Wobei: Kühn (47.) und Seidl (56.) hatten die Vorentscheidung am Fuß, scheiterten jeweils an Goalie Menzel. Ehe sich das Blatt wendete. Binnen 14 Minuten stürzte das vor eigenem Publikum auch in dieser Saison oftmals wackelige grün-weiße Kartenhaus vollends zusammen. Torjäger Karweina und just Rapids Leihgabe Schwartz drehten mit drei Toren - unterstützt von teils kapitalen Abwehrschnitzern - den Spieß um. Nach ersten 45 Minuten, in denen die Gäste keine Torchance erarbeitet hatten.