SK Rapid gegen Austria Klagenfurt - ab 17 Uhr LIVE

Angeführt von Rückkehrer Guido Burgstaller will Rapid in der Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur bleiben. Die Hütteldorfer empfangen am Sonntag (17 Uhr) in der 11. Runde mit Austria Klagenfurt einen Tabellennachbarn, die Kärntner sind derzeit Fünfter und liegen damit eine Position vor Grün-Weiß. „Ich hoffe, dass wir eine Serie starten können. Das wäre schön, und wir werden alles dafür geben“, sagte Rapid-Kapitän Burgstaller, der sein Comeback in der Liga feiern wird.