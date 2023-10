„Zoki raus“-Rufe! Jetzt spricht Rapids Barisic

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): „Rapid war in der ersten Hälfte nicht verdient in Führung. Sie hatten zwar mehr Ballbesitz und haben sich gut bewegt, aber sind nicht gefährlich geworden. In der zweiten Hälfte war es von uns ein anderes Auftreten. Ob der Sieg verdient ist oder nicht, sollen andere beurteilen. Wir haben drei Tore gemacht, der Gegner nur zwei. Wir haben nicht viel Möglichkeiten, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter, in der Mannschaft herrscht eine sehr gute Stimmung. Mit einem Teamgefüge kann man vieles kompensieren, und das macht die Mannschaft sehr gut.“