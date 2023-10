HC Innsbruck und die Vienna Capials gehen unter

HC Innsbruck und die Vienna Capitals haben in der ICE Hockey League am Samstag deutliche Niederlagen kassiert. Die Tiroler mussten sich zu Hause gegen Fehervar mit 1:4 geschlagen geben, noch schwerer gebeutelt gingen die „Caps“ beim HC Pustertal vom Eis. Das 1:6 war die bereits achte Niederlage in Folge für die Wiener, die in der Tabelle weiter nur Elfter sind.