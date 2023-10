Forscherschmiede ist Startrampe zum Nobelpreis

Wann etwas entdeckt wird, ist schwer vorauszusagen. Denn bahnbrechende Entdeckungen der Wissenschaft brauchen ihre Zeit. Und diese bekommen die Forscher am ISTA (Institute of Science and Technology) in Klosterneuburg reichlich. Dass hier bereits der nächste Nobelpreisträger in einem Labor an einer bahnbrechenden Sensation tüftelt, ist also durchaus möglich. Am ISTA wird auf Initiative der Gründerväter Erwin Pröll, Anton Zeilinger und Claus Raidl Grundlagenforschung auf Weltklasseniveau praktiziert.