Gegen ihn ist selbst Mbappe chancenlos

So heißt der junge Mann, dessen PSG-Leiberl sich tatsächlich besser verkauft als jenes von Mbappe. Der Südkoreaner ist der Verkaufsschlager beim französischen Meister. Erst recht in seiner Heimat. Dort, in Seoul, eröffnete PSG anlässlich des Transfers von Kang-in einen eigenen Fanshop. Laut „Le Parisien“ standen die Fans Kilometer lang Schlange, um vor allem ein PSG-Leiberl mit seiner Nummer und seinem Namen zu ergattern. 70 Prozent aller verkauften Leiberl trugen seinen Namen. Das nennt man dann wohl Verkaufsschlager.