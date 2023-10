Neue FIFA-Regel: Mbappe droht Familienzwist

Knallharte Verhandlerin

Mbappe vertraute in seiner Karriere in Sachen Verträge immer wieder auf die Geschicke seiner Mutter. Zuletzt sorgte Lamari als knallharte Verhandlerin bei Mbappes Vertragsverlängerung in Paris im Sommer 2022 für Schlagzeilen. 2024 will sich der französische Superstar wohl neu orientieren. Real Madrid bekundet schon seit geraumer Zeit großes Interesse. Verhandlungen, die dann ohne seiner Mutter stattfinden sollen.