Verschossener Elfmeter | Tragische Figur

Tragische Figur. Eine tragische Todesnachricht platzte am Freitag mitten in den Prozess gegen Sebastian Kurz, womit wir uns gestern auf krone.at und heute groß in der „Kronen Zeitung“ beschäftigen. Conny Bischofberger schreibt in ihrem Kommentar, dass der Angeklagte selbst diese Nachricht nach einer Pause überbrachte - er „hätte es komisch gefunden, das Ableben von Christian Pilnacek nicht zu erwähnen“. Danach sei es im Großen Schwurgerichtssaal ganz still geworden. Still beim Oberstaatsanwalt und dem Staatsanwalt, die mit der Demontage des einst mächtigsten Beamten des Landes mitgewirkt haben. Aber auch „still bei jenen Journalisten, die in den sozialen Netzwerken immer weitersticheln mussten, obwohl Pilnacek im Amtsgeheimnisprozess freigesprochen wurde, und auch noch, als seine Suspendierung im Justizministerium kurz vor der Rücknahme stand“, wie Bischofberger erwähnt. Und sie zitiert Pilnaceks Anwalt Dieter Böhmdorfer, der dazu sagte: „Nicht die Urteile sind es, die die Beschuldigten fertigmachen, sondern die jahrelangen Verfahren.“ Bischofberger erinnert daran, dass hinter jedem dieser Beschuldigten immer ein Mensch stehe, manchmal einer, der an der Vorverurteilung zerbricht. So viel steht fest: Pilnacek bleibt als tragische Figur in Erinnerung.