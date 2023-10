MTV sagt Europe Music Awards wegen Krieg ab

„Angesichts von Tausenden Todesopfern ist es ein Moment für Trauer“, teilte das Team am Donnerstag mit. Die MTV Europe Music Awards werden jährlich an Musikschaffende aus der ganzen Welt verliehen. Diesmal sollten sie am 5. November in Paris übergeben werden. Die Absage teilte der Sender auf X (früher Twitter) mit.



Hier sehen Sie den Tweet.