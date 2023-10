Herrchen und Frauchen sollen zur Prüfung antreten

Derzeit nur Theorie

„Wir sind mitten in der Arbeitsgruppe zum neuen Gesetz“, sagt Tierschutzlandesrat Michael Lindner (SPÖ), der nun ankündigt: Künftig sollen Herrchen und Frauchen in Oberösterreich auch eine Praxis-Prüfung ablegen müssen. „Um zu sehen, ob der Hundehalter dem gewachsen ist“, so Lindner. Derzeit reicht ein sogenannter Sachkundenachweis über sechs Theoriestunden – den will der Landesrat zu einem Hundeführerschein mit praktischem Teil ausbauen.