Trennung im Hause Neureuther? „Ihr spinnt doch!“

Für mich war es ein riesiges Geschenk, dass meine Eltern mir zwei Sprachen haben mit auf meinen Lebensweg geben können“, so Miriam Neureuther, die sich wünscht, dass auch ihre Kinder mit einer zweiten Sprache aufwachsen können. „Nicht mehr und nicht weniger! Ich habe weder vor auszuwandern noch meinen Mann zu verlassen noch sonst irgendeinen Mist in die Tat umzusetzen, was online so geschrieben wird!“