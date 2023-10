„Ihr gegen uns? Da hätte ich ein bisschen Bammel!“

„Krone“: Felix, Österreich jubelt über die Qualifikation für die Fußball-EURO in Deutschland. Kannst du dich mit uns freuen?

Felix Neureuther: Die Freude bei mir ist wirklich sehr, sehr groß. Was wäre denn eine EM in Deutschland ohne Österreich? Unsere beiden Länder verbindet ja eine ganz besondere Beziehung. Ein direktes Duell bei der EURO muss es aber trotzdem nicht unbedingt sein ...