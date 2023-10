Föhnsturm mit Orkanböen bis zu 200 km/h erwartet

Die Föhnsturmfront wird Salzburg vor allem am Freitag treffen, es werden in Tallagen Windspitzen von 80 bis 110 km/h erwartet, auf den Bergen sogar um die 200 km/h. Betroffen wird aus derzeitiger Sicht vor allem der Bereich zwischen Krimml und Obertauern sein, Ausläufer des Sturms werden mit Windspitzen zwischen 60 und 80 km/h auch in der Stadt Salzburg und im Flachgau zu spüren sein.