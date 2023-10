Innsbruck peilt Verbot von Leih-E-Scootern an

Sie stehen kreuz und quer in der Gegend herum, liegen in Innsbruck oft auf Gehsteigen, Wegen, vor Hauseingängen und wurden kürzlich auch einer blinden Frau zum Verhängnis. Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) will nun die Leih-E-Scooter aus der Landeshauptstadt verbannen. ÖVP und FPÖ werfen Bürgermeister Georg Willi und Uschi Schwarzl (beide von den Grünen) Untätigkeit vor.