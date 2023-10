Benzema: Ein „Elender“ zwischen Genie und Wahnsinn

Eine Sozialwohnung in Terraillon im Bezirk Bron. Hier leben Hafid und Wahida mit ihren neun Kindern. Die Großfamilie ist in den „Banlieus“ („Bannmeilen“) Lyons, so wie Randzonen französischer Großstädte genannt werden, mit einem tristen Alltag konfrontiert: Ausgrenzung, Armut, Straßenkriminalität.