Der Marktwert der Rangnick-Truppe ist gestiegen

Sein Spezi Julian Nagelsmann hat den Deutschen aber auch wieder Leben eingehaucht: „Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die innerhalb von einer Woche so viele Dinge umgesetzt hat“, war der Neo-Teamchef nach dem Test-2:2 in Philadelphia gegen Mexiko begeistert. Wie schon beim 3:1 gegen die USA wurde ein Rückstand wettgemacht. „Ich mache mir keine Sorgen“, verbreitet Nagelsmann Blickrichtung EURO wieder Aufbruchsstimmung. Im November solle „man in der Lage sein, Spiele zu gewinnen“. Also in Wien gegen Österreich.