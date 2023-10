ÖFB-Team: In Topf zwei jetzt am Schleuderstuhl

Erst neun Teams sind fix für die EURO 2024 qualifiziert, aber schon jetzt tüftelt Fußball-Österreich über die Wunsch- oder Horrorgruppe für das erhoffte Sommermärchen. Derzeit sitzt die Rangnick-Truppe für die Auslosung der sechs Vierer-Gruppen am 2. Dezember in Hamburg auf dem Schleuderstuhl in Lostopf 2.