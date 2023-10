Tierheim-Schützlinge suchen ein neues Zuhause

Mischling Alvin (6) braucht eine Bezugsperson, die ihm Klarheit und Struktur bietet. Der Mischlingsrüde weiß, was er will und zeigt auch klar und deutlich, wenn ihm was nicht passt. Nimmt man sich jedoch die Zeit, Vertrauen aufzubauen, ist er für alles zu haben. Für Alvin suchen wir verantwortungsbewusste Halter. Was es zu berücksichtigen gilt: das „Riesenbaby“ hat Gelenksprobleme, auf die man eingehen muss.