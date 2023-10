Die vierte EM-Teilnahme überstrahlt alles

Kein Stimmungsfeuerwerk wie am letzten Freitag beim 2:3 daheim gegen Belgien, lange ein ereignisloser und trostloser Fußball-Abend. Aber gegen die Nummer 121 der Welt zählte in Baku nur die 48. Minute. Da brachte Marcel Sabitzer mit seinem Elfmeter Österreich gegen Aserbaidschan auf die Straße der Sieger, löste bei den Fans einen Jubelschrei vom Neusiedler See bis zum Bodensee aus.