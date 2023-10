Tanzbein schwingen und zum Studieren anfangen

Für viele ältere Menschen ein Fixtermin im Kalender: die Seniorenmesse. Von Mittwoch bis Samstag verwandelt sich die Halle A der Messe Wien bereits zum 11. Mal in ein Einkaufs- und Unterhaltungsparadies für Junggebliebene. Auch dieses Jahr werden wieder 175 Aussteller die neuesten Produkte und Services, die das Leben ab 50 vereinfachen, präsentieren. Neben Hörgeräten und Gehhilfen können sich Messegäste Reisetipps holen. Aber auch die Uni Wien hat einen Stand, für all jene, die in der Pension noch ein Studium beginnen wollen.