Faustschläge: Ägypter randalierte in Mailand

BBC-Gebäude beschmiert

In London kam es am Samstag ebenfalls zu einer großen pro-palästinensischen Kundgebung. Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz. Startpunkt der Demonstration war das Hauptquartier der BBC, das in der Nacht mit roter Farbe beschmiert worden war. Zu der Attacke bekannte sich die pro-palästinensische Gruppe Palestine Action. Die blutrote Farbe symbolisiere, dass die BBC mit voreingenommener Berichterstattung eine Mitschuld trage am „Genozid“ des palästinensischen Volkes durch Israel, hieß es in einem Beitrag im Kurznachrichtendienst X.