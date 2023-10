Schwester von Thomas Schmid verweigerte Aussage

„Ohne Kratzer an seinem Platz“

So behauptet Schmid vor der WKStA, dass seine Schwester nie mit den Luxusautos gefahren sei. Allerdings gibt es einen Chat, in dem die Schwester an Schmid schreibt, das Auto von Pecik sei „ohne Kratzer an seinem Platz“. Es habe „viel Spaß gemacht“. Und dann nahm die Schwester auch noch den Autoschlüssel versehentlich mit nach Innsbruck, auch das geht aus den Chats hervor.