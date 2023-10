Nullnummer bei Liga-Premiere in Allianz-Arena

Das Frauenteam des FC Bayern München hat bei der Meisterschafts-Premiere in der Allianz-Arena über keinen Sieg jubeln dürfen. Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng und Co. kamen am Samstag im Duell mit ihren ÖFB-Kolleginnen Verena Hanshaw und Barbara Dunst im Dress von Eintracht Frankfurt über ein torloses Remis nicht hinaus.