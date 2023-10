„Ab Tag eins Deutsch lernen, ab Tag zwei arbeiten“

Niedrige Quote bei Afghanen und Syrer

Im Detail: Der Anteil der Erwerbstätigen lag in Linz Ende 2020 bei 68,7%, wobei jener der im Ausland Geborenen bei 62,2% und der in Österreich Geborenen bei 72,5% lag. Menschen aus Ex-Jugoslawien kamen auf 67%, bei Personen aus Fluchtherkunftsländern betrug die Erwerbstätigkeitsquote dagegen unterdurchschnittliche 50,4%. Bei den Frauen waren 70,7% der in Österreich Geborenen Linzerinnen berufstätig, die Quote von Frauen aus Bosnien lag bei 62,2%. Dagegen auffallend: Nur 34,6% der Frauen aus Afghanistan gingen in Linz einer Arbeit nach, bei Frauen aus Syrien hatten überhaupt nur 19,4 Prozent einen Arbeitsplatz.