Streit zwischen Nachbarn endete in wilder Prügelei

Ein Nachbarschaftsstreit in Klagenfurt ist am Freitag völlig eskaliert! Gegen 13.50 Uhr begegneten sich mehrere benachbarte Klagenfurter, was sofort in einer Rauferei mündete. Dabei soll sogar ein Baseballschläger verwendet worden sein. Der Grund dafür soll ein angespanntes Verhältnis zwischen den Personen gewesen sein. „Der genauen Tathergang ist noch unbekannt, aufgrund der sehr unterschiedlichen Angaben. Es wird ermittelt“, heißt es seitens eines Beamtens.