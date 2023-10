Fünf Syrer nach wilder Verfolgungsjagd gestoppt

Am Donnerstag um 22.34 Uhr wurde von der deutschen Bundespolizei gemeldet, dass ein Pkw in Deutschland im Bereich Sylvensteinstausee eine Anhaltung missachtet hatte und mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Österreich flüchtete. Wenige Minuten später passierte die Streife der deutschen Bundespolizei den Grenzübergang Achenwald und setzte die Verfolgung auf der B 181 Achensee Bundesstraße in Richtung Süden fort.