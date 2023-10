Todesfahrt in Bayern: Neue Details über Schlepper

Gegen 3.15 Uhr am Freitag kam es auf der Autobahn 94 in Bayern zu dem schrecklichen Unfall. Sieben Personen starben - unter ihnen ein sechsjähriges Kind -, mehrere Insassen wurden verletzt. Nur kurze Zeit später stürmten Ermittler eine Wohnung in Wien. Warum? Der mutmaßliche Schlepper, der das Unfallfahrzeug gelenkt hatte, soll dort seinen Wohnsitz haben. Auch das Fahrzeug war in der österreichischen Bundeshauptstadt gemeldet. Beamten zufolge soll es sich bei dem Mann um einen 24-jährigen Palästinenser handeln. Auch er befindet sich mit Verletzungen im Krankenhaus.