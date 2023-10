Auf zur Wintersportbörse: Paradies für Schnäppchen

In Wolfsberg können also am 27. Oktober von 10 bis 18 Uhr Sportartikel im KUSS in der St. Thomaser Straße 2 abgegeben werden. Die Mitarbeiter versehen jeden Artikel mit Nummer und stellen ihn aus. Wird das Sportgerät verkauft, sehe ich als Verkäufer dies online oder per App und kann entweder mit meiner Verkäufernummer den Erlös an den Kassen auf der Börse abholen oder bekomme das Geld, sofern ich meine IBAN bekannt gegeben habe, überwiesen. Nicht verkaufte Artikel kann ich abholen.