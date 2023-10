Trumps Nahost-Sicht: „Hisbollah ist sehr schlau“

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Florida ging der Ex-US-Präsident am Mittwochabend auf den mörderischen Terrorangriff der Hamas in Israel mit mehr als 1000 Toten ein. Und äußerte Bewunderung für die mit der Hamas verbündete islamistische Hisbollah-Miliz, die Israel vom Libanon aus bedroht. „Wissen Sie, die Hisbollah ist sehr schlau“, kommentierte Trump den Raketenbeschuss in Richtung Israel. „Sie sind alle sehr schlau“, meinte er mit Blick auf die islamistischen Bewegungen, die Israel bedrohen.