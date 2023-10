Israels Botschafter: „Vielleicht waren wir naiv“

Israelis in Österreich wollen nach Hause und kämpfen

Viele Israelis in Österreich würden in der Botschaft anrufen und darum bitten, dass sie in ihre Heimat reisen dürfen, um zu kämpfen. „Nicht, weil sie kämpfen wollen, sondern weil sie für das Leben der eigenen Bevölkerung kämpfen wollen“, sagt der designierte Botschafter. Er ist sich sicher: „Das Überleben Israels ist nicht gefährdet.“ Dennoch sei das ein Angriff auf die „Lebensweise moderner, friedliebender Demokratien“ gewesen, dessen Art und Weise man in der jüngeren Vergangenheit nur bei der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gesehen habe.