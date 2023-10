Die Liga räumte den Teams eine Frist bis zum 10. Oktober um 15.00 Uhr für eine terminliche Einigung ein. Diese ließen Pustertal und Linz allerdings verstreichen. „Beide Klubs hatten nun aber kein Interesse mehr an einer fairen sportlichen Lösung und so kam es in den letzten Tage zu keinem Gespräch bezüglich neuer Termine. Im Gegenteil, die Klubs waren bis Montag Abend zum Teil schwer oder gar nicht erreichbar“, teilten die 99ers in einer Presseaussendung am Dienstagabend mit.