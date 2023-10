Weiterer Schlag gegen Reichsbürger-Szene

Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, ein nun in Wolfratshausen (Bayern) festgenommener Beschuldigter habe sich bereit erklärt, sich an der geplanten Entführung des deutschen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) zu beteiligen und dafür in Kroatien Schusswaffen zu besorgen. In Baden-Württemberg nahmen Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei einen Menschen fest, der im Verdacht steht, der Vereinigung einen Server für konspirative Kommunikation zur Verfügung gestellt zu haben. Außerdem soll er sich an der Verwaltung einer geschlossenen Chatgruppe beteiligt haben.