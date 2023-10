Asylanträge in Österreich stark rückläufig

Heuer nur 26 Asylanträge in Ungarn

An dritter Stelle folge Deutschland mit einem Anstieg bei den Antragszahlen von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am stärksten rückläufig waren die Zahlen den Angaben zufolge in Dänemark (minus 56 Prozent), Malta (minus 54 Prozent), Zypern (minus 52 Prozent) und Österreich (minus 41 Prozent). Das Land mit den bisher wenigsten Asylanträgen in diesem Jahr sei Ungarn mit bisher nur 26 Anträgen gewesen.