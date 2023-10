„Mein Impuls ist, mit Lustenau nicht abzusteigen“

„Zwei wichtige Stützen abhandengekommen“

Dass das zweite Jahr schwieriger wird, war ihm bewusst. „Mit Hugonet und Guenouche sind zwei wichtige Stützen abhandengekommen.“ Vor allem auf die Verteidigung hat sich dies ausgewirkt. „Wir sind mit einem kleinen Kader in die Saison gestartet. Es hat sich rundherum und überall in der Kabine schon nach einem brutalen Fehlstart angefühlt. Du rennst natürlich dem ersten Saisonsieg nach und kommst in so eine Negativspirale. Die Saison wird schwer, aber mein Impuls ist es, mit Lustenau nicht abzusteigen.“