Sturm Graz macht in der Stadion-Frage jetzt Druck

Der schwarz-weiße Himmel hängt aktuell voller Geigen: In Polen fuhr Sturm den ersten Sieg in der Europa League ein, und nach dem 2:1 in Wolfsberg lacht man auch in der Liga von Platz eins. Dazu passend präsentierten Klub-Boss Christian Jauk und Geschäftsführer Thomas Tebbich die aktuellen Zahlen und das Ergebnis einer vom Verein in Auftrag gegebenen Wertschöpfungsstudie.