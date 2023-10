Ausgesperrte Fans und ein Stadion, das keiner will

Ein kurzer Plausch bei der Mietwagen-Ausgabe, ob Max Verstappen auch in Katar gewinnt, mehr ist von der Formel 1 zwei Tage vor der möglichen WM-Entscheidung in Doha noch nicht zu spüren. Keine Fans in Trikots, die durch die Straßen ziehen. Stattdessen war die Strecke am Donnerstag sogar noch weitläufig abgesperrt, nur mit Akkreditierung erreichbar. Viel mehr hallt im Wüsten-Staat noch die Fußball-WM nach.