Kanye West wollte Julia Fox Busen-OP spendieren

„Kein böses Blut“ mit Kanye

Fox, die West zu Silvester 2021 in Miami kennengelernt hatte, verriet kürzlich allerdings, dass sie die gemeinsame Zeit mit dem Ex-Ehemann von Kim Kardashian nicht allzu detailreich in ihren Memoiren schildern wollte. „Es sind etwa sechs Seiten. Ich habe das Gefühl, dass ich es sehr kurz gehalten habe“, erklärte sie. Sie habe versucht, „kein böses Blut oder so etwas zu haben. Es liegt alles in der Vergangenheit.“