Ideenschmiede für eine bessere Zukunft

Bereits zum zweiten Mal geht heuer das „Festival für eine gelingende Zukunft“ (FEZ) in Dornbirn über die Bühne, genauer in der CampusVäre. Das Event, das noch bis 15. Oktober läuft, soll Lust machen, einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten und aufzeigen, wie viel Pionierarbeit in der hiesigen Kreativwirtschaft schon geleistet wird. Thematisch hat sich CampusVäre-Leiterin Bettina Steindl mit den Kuratoren und Kuratorinnen auf die Vorsilbe „Re“ geeinigt - also Reuse, Rethink, Reduce oder auch Remanufacture. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Bauteillager, das derzeit in den Hallen entsteht. Aus sanierungsbedürftigen Immobilien wurden etwa Fenster und Türen entnommen, diese werden aufbereitet und gereinigt - und stehen so wieder für neue Einsatzmöglichkeiten bereit. In Wien gibt es ein solches Lager bereits, aufgebaut von den „materialnomaden“. Sie wollen aufzeigen, wie ein sinnvoller Umgang mit alten Materialien aussehen könnte. Derzeit stehen die Bauteile der CampusVäre zur Verfügung, in Zukunft soll das Lager aber allen offenstehen.