Blutige Attacke: Bub mit Scherbe im Bauch verletzt

Freitagabend gegen 21 Uhr sorgte eine blutige Auseinandersetzung unter Jugendlichen für Aufsehen in der Braustadt Schrems im Waldviertel. Denn während zahlreiche Fußballfans beim Landesliga-Meisterschaftsspiel des ASV Schrems gegen St. Pölten mitfieberten, eskalierte nur unweit des sportlichen Kräftemessens ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Die beiden Burschen im Alter von 14 und 16 Jahren waren am Funcourt im Stadtpark aneinandergeraten, ehe einer der beiden völlig in Rage eine Weinflasche zerschlug und den Kontrahenten damit wie im Wahn attackierte.